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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يعلن استقالته

1 - يوليو - 2021
مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي في إسرائيل مائير بن شبات

مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي في إسرائيل مائير بن شبات

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بعد ولاية استمرت 4 سنوات، اعلن مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي في إسرائيل مائير بن شبات، استقالته من منصبه.

أبلغ بن شبات، مساء أمس الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن رغبته بمغادرة منصبه، عقب استجابته لطلب الاستمرار بعمله بهدف إتاحة المجال للحفاظ على الاستقرار والاستمرارية الوظيفية بُعيد تشكيل الحكومة.

من المقرر أن يشغل بن شبات منصبه حتى نهاية شهر آب، على أن يقوم رئيس الوزراء بتعيين بديل عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيمر ذلك بعملية إرشاد مرتبة مع رئيس هيئة الأمن القومي المنتهية ولايته.

من جهته، شكر بينيت بن شبات على مساهمته الكبيرة في الأمن القومي لإسرائيل، قائلا:”أود الإشادة بمائير بن شبات على سنين طويلة من العطاء والمساهمة في ضمان أمن دولة إسرائيل بشكل مهني وناجح. لقد تولى مائير سلسلة من المناصب حيث أظهر أداء رائعا في جميعها، كما وأبدى الإدراك المتعمق للتحديات السياسية والأمنية التي تواجه دولة إسرائيل”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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