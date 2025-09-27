السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
مستشار الرئاسي لكوريا الجنوبية: لا يمكننا دفع 350 مليار دولار لأميركا

منذ ساعة واحدة
علم كوريا الجنوبية

قال المستشار الرئاسي لكوريا الجنوبية السبت إن سول لا يمكنها دفع 350 مليار دولار مقدما لاستثمارات في الولايات المتحدة حسبما اقترح الرئيس دونالد ترامب في إطار اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، مضيفا أن البلاد تسعى إلى حل بديل.

وقبل يوم، قال ترامب إن على كوريا الجنوبية تقديم تلك الاستثمارات مقدما لكن سول أوضحت أنها ستعاني من أزمة مالية إذا ما لبت المطالب الأمريكية دون ضمانات.

وفي يوليو تموز، تعهدت كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في مشاريع أمريكية، لكنها رفضت المطالب الأمريكية بالسيطرة على الأموال.

    المصدر :
  • رويترز

