مستشار الرئيس الأوكراني: كييف "غير متورطة مطلقا" في الهجمات على نورد ستريم

قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن كييف “غير متورطة مطلقا” في هجمات العام الماضي على خط أنابيب نورد ستريم ولا معلومات لديها عما حدث.

نقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن جماعة مناصرة لأوكرانيا تورطت في التفجيرات التي وقعت في سبتمبر أيلول 2022 بعد سبعة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بودولياك في تصريح لرويترز “أوكرانيا، بلا شك، غير متورطة مطلقا في الاعتداء على خطوط الأنابيب… لا معنى بالمرة لهذا”.

وأضاف أن لا معلومات لدى أوكرانيا عن المتورطين بالضبط، لكنه يرى أن ما وصفه بالجهود الروسية لزعزعة استقرار المنطقة قد تكون المسؤولة عن الهجوم.

وقال بودولياك “من اليوم الأول لبناء خطوط الأنابيب في قاع بحر البلطيق دأبت أوكرانيا على تنبيه شركائها الغربيين إلى التفاقم الشديد للمخاطر الإستراتيجية على أمن أوروبا التي يحملها تحقيق هذا المشروع”.