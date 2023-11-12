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مستشار الرئيس الفلسطيني: لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة والقدس

منذ 39 دقيقة
الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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قال الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه “لا يمكن أبداً فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس”.

وقال الهباش في حديث مع قناة “العربية” الأحد: “لن نتعامل مع أي فكرة تفصل مستقبل غزة عن الضفة والقدس”.

وشدد على أن “غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مسؤولية منظمة التحرير”، مضيفاً أن “من يريد التحدث باسم الفلسطينيين عليه أن يكون داخل منظمة التحرير”.

وفي نهاية أكتوبر، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن على السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أن تستعيد، عند انتهاء الحرب، السيطرة على قطاع غزة، وأن أطرافاً دوليين آخرين يمكن أن يؤدوا أيضاً دوراً خلال فترة انتقالية.

    المصدر :
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