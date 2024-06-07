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مستشار الرئيس الفلسطيني يرفض دورا لحماس في إدارة غزة

منذ 20 دقيقة
مقر السلطة الفلسطينية في رام الله

مقر السلطة الفلسطينية في رام الله

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رفض مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، دورا لحماس في إدارة غزة، في ظل الحديث المتواصل عن اليوم التالي من انتهاء العدوان على القطاع.

وقال الهباش، إن إدارة قطاع غزة حق للسلطة في رام الله، مشيراً إلى أن السلطة لم تغب يوماً عن القطاع بل كانت هي المشرفة على جميع الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم.

وأوضح في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الجمعة، أن لا بديل لإسرائيل عن تولي السلطة إدارة قطاع غزة.

كما زعم مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل وحماس تحرصان على تغييب السلطة عن المفاوضات.

“لا دور لحماس”
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال الأحد الماضي، إن إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإن إسرائيل تبحث في أمر بدائل لحماس.

كما قال المتحدث باسم الخارجية لمراسلة “العربية/الحدث” في واشنطن، إن إصلاح السلطة الفلسطينية وتنشيطها في مصلحة الفلسطينيين وإسرائيل.

وتابع “نعمل على ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة مجددا”.

تشكيل سلطة فلسطينية جديدة
يذكر أن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، فقدت السيطرة على غزة لصالح حركة حماس في عام 2007.

وكانت العديد من المعلومات ألمحت سابقاً إلى أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.

فيما أكدت السلطة الفلسطينية أن أي حكومة جديدة لن تكون فصائلية، في إشارة إلى استبعاد حماس.

    المصدر :
  • العربية

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