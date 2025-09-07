مستشار بالبيت الأبيض: البنك المركزي الأمريكي يجب أن يكون مستقلاً تماماً عن ترامب

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يجب أن يكون “مستقلا تماما عن أي تأثير سياسي”، بما في ذلك من الرئيس دونالد ترامب.

وهاسيت هو أحد الأسماء المطروحة على قائمة ترامب القصيرة لمنصب الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأضاف هاسيت خلال حديث لشبكة سي.بي.إس نيوز “أؤكد تماما أن السياسة النقدية بما في ذلك سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن تكون مستقلة بشكل كامل عن أي تأثير سياسي، حتى لو جاء من الرئيس ترامب”.

وتابع “لقد رأينا أن الدول التي سمحت لزعمائها بالتحكم في البنوك المركزية انتهى بها الأمر عادة إلى تضخم مرتفع ومعاناة للمستهلكين”.