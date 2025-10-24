مستشار بالبيت الأبيض: ترامب محبط للغاية من كندا بشأن التجارة

قال مستشار البيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب يشعر بالإحباط تجاه كندا بسبب المفاوضات التجارية التي لم تسر على ما يرام، وذلك بعد أن قطع الرئيس الأمريكي المحادثات التجارية بين البلدين.

وأضاف هاسيت، الذي يشغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، للصحفيين في البيت الأبيض “أعتقد أن الإحباط تراكم مع مرور الوقت… التفاوض مع الكنديين صعب للغاية”.

وردا على سؤال عن التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة، أشار هاسيت إلى “الافتقار إلى المرونة”.

وأنهى ترامب المحادثات التجارية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، مستشهدا بإعلان نشره إقليم أونتاريو ظهر فيه الرئيس الأسبق رونالد ريجان وهو يناقش مزايا التجارة الحرة.

‭ ‬‬واتهم ترامب اليوم كندا بمحاولة التأثير على المحكمة العليا في الوقت الذي تستعد فيه للنظر في الطعن المقدم ضد سياسته العالمية للرسوم الجمركية.

وألغى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية التي فُرضت في عهد سلفه. ويجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق لقطاعي الصلب والألمنيوم.

وأوضح هاسيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “الحقيقة هي أن المفاوضات مع الكنديين لم تكن جماعية فعليا… لم تكن تسير على ما يرام. أعتقد أن الرئيس محبط للغاية. إنه يريد اتفاقا رائعا مع كندا، تماما كما يريد اتفاقا رائعا مع المكسيك”.