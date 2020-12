مستشار بايدن يدين إعدام الصحافي زام.. ويحذر إيران

اعتبر مستشار الأمن القومي لإدارة جو بايدن المنتخبة جيك سوليفان، إن إعدام الصحافي الإيراني روح الله زام يعد انتهاكا مروعا لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، وتوعد بالوقوف مع الشركاء ضد انتهاكات إيران المروعة.

وقال سوليفان على حسابه في “تويتر”في أولى تصريحاته تجاه إيران “يعد إعدام إيران الصحافي روح الله زام الذي حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة وحُكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكًا مروعًا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني”.

Iran’s execution of Ruhollah Zam, a journalist who was denied due process and sentenced for exercising his universal rights, is another horrifying human rights violation by the Iranian regime. We will join our partners in calling out and standing up to Iran’s abuses.

