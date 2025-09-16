مستشار ترامب يحصل على موافقة مجلس الشيوخ للانضمام لمجلس الاحتياطي الاتحادي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل على تعيين ستيفن ميران في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يوسع نفوذ الرئيس دونالد ترامب على أهم بنك مركزي في العالم ويمنح كبير مستشاريه الاقتصاديين أحد الأصوات التي تحدد أسعار الفائدة عشية اجتماع مهم بشأن السياسة النقدية.

وجاء التصويت بأغلبية 48 صوتا مقابل 47 في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس الاثنين، لتُختتم بذلك عملية سريعة بدأت في أغسطس آب عندما استقالت أدريانا كوغلر بشكل مفاجئ من عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقد أفسح ذلك المجال أمام ترامب لتعيين شخصية أكثر ميلا لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يطالب به الرئيس منذ بداية العام.

وكانت السناتور ليسا موركوفسكي من ألاسكا هي الصوت الجمهوري الوحيد الذي صوّت ضد ميران.

وعادة يستغرق إقرار مرشحي مجلس الاحتياطي الاتحادي عدة أشهر، لكنّ ترشيح ميران لم يستغرق سوى أقل من ستة أسابيع.