مستشار خامنئي: "ممر ترامب" في القوقاز سيصبح مقبرة لمرتزقة الناتو

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله اليوم السبت إن إيران ستمنع مد ممر مزمع في القوقاز بموجب اتفاق إقليمي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك سواء بالتعاون مع روسيا أو بدونها.

وفي أعقاب اتفاق أذربيجان وأرمينيا على إنشاء “ممر ترامب” في القوقاز، قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد علي خامنئي، إن “إيران، سواء مع روسيا أو بدونها، ستمنع إنشاء هذا الممر الأميركي في القوقاز، لأنه يهدد أمن المنطقة ويغيّر خريطتها الجيوسياسية”.

وأضاف: “هل جنوب القوقاز منطقة بلا صاحب حتى يستأجرها ترامب؟ هذا الممر لن يصبح ممرًا مملوكًا لترامب، بل مقبرة لمرتزقته”.

وتابع: “لن نسمح لحلف الناتو بأن يتموضع كأفعى بين إيران وروسيا، كما أن موسكو بدورها تعارض هذا الممر”.