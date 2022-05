مستشار رئاسي أوكراني: أوروبا تصب مليار يورو يومياً بجيب موسكو

مع دخول الحرب شهرها الرابع، تواصل أوكرانيا مطالباتها بوقف البلدان الأوروبية شراء الغاز والنفط نهائياً من روسيا، ردا على العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا، جددت كييف، اليوم الاثنين، الطلب عينه.

فقد اعتبر ميخائيل بودولاك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه على الرغم من قرب دخول النزاع شهره الرابع، لا تزال أوروبا ترسل مليار يورو يومياً إلى موسكو لشراء النفط والغاز.

لكنه أكد بتغريدة عبر حسابه على تويتر أن بلاده “ما زالت تدافع عن الحدود الأوروبية والحضارة الديمقراطية”.

The 3rd month of the Russian invasion of 🇺🇦 is about to end. Europe continues to send € 1 billion a day to Moscow to buy oil & gas. 🇷🇺 continues to kill children, rape women & destroy cities. 🇺🇦 continues to defend European borders & democratic civilization. Draw conclusions.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 23, 2022