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مستشار رئاسي أوكراني: محادثات السلام مع روسيا صعبة جدا

12 - أبريل - 2022
المفاوضات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا

المفاوضات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا

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قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية إن المفاوضات بين بلاده وروسيا صعبة جدا لكن مستمرة، وذلك ردا على تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم الثلاثاء بأن محادثات السلام بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف بودولياك لرويترز أن روسيا تحاول الضغط على المحادثات ببياناتها العلنية، غير أن المفاوضات مستمرة على مستوى مجموعات العمل الفرعية.

بوتين: ما يحصل بأوكرانيا “مأساة”

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يوم الثلاثاء، ما يحصل في أوكرانيا بـ”المأساة”، مشددا على أنه “لم يكن لدى روسيا أي خيار آخر”.

وقال بوتن في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عقب محادثات أقيمت بينهما في منطقة الشرق الأقصى الروسي: “روسيا ستتصدى لمحاولات عزل موسكو ومينسك”.

وأضاف: “سنعمل على إزالة كل الحواجز في مجال التجارة مع بيلاروسيا”، داعيا إلى تعميق العلاقات بين البلدين في ضوء العقوبات التي فرضها الغرب.

وقلل بوتن من جدوى العقوبات الغريبة وتأثيرها على موسكو، معتبرا أنها فشلت في إلحاق الأذى ببلاده.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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