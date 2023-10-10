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مستشار رئيس الإمارات يُحدّد موقف بلده ممّا يجري

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 11:16 مساءً
أنور قرقاش

أنور قرقاش

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كشف مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش موقف بلاده من التطورات الحاصلة في غزة.

ففي منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أشار قرقاش إلى أنّه “في خضم العنف المتنامي الذي تشهده المنطقة، يبقى استهداف المدنيين من المحرمات أيًا كان عنوانه، وهدفنا الرئيسي وجوب إنهاء العنف والتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم”.

قرقاش أضاف: “مستقبل المنطقة الذي نرتجيه هو سلام عادل عبر الحوار السياسي، هذا هو نهجنا وسنبقى مستمرون به”.

يأتي ذلك في وقت أعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون دولار للفلسطينيين.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أنّه “يأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات”.

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