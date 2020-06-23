مستشار رئيس البرلمان الإيراني: الحوار مع السعودية “أمر مهم”

تتوالى تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول استعداد طهران للحوار مع المملكة العربية السعودية لما تمتلكه المملكة من وزن سياسي مهم في المنطقة .

قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن الحوار مع المملكة العربية السعودية يعد ”أمرًا مهمًا“.

وجاء ذلك خلال استقباله السفيرة الإسترالية الجديدة في طهران ”ليندال ساكس“.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني“خانة ملت“ عن عبد اللهيان، قوله، اليوم الثلاثاء، إن“إيران تعتبر الحوار بين دول المنطقة ومنها السعودية أمرًا مهمًا“، مضيفًا:“لدينا اعتقاد دومًا أن أزمات المنطقة تحل عبر الحوار والسبل السياسية دون التدخلات الأجنبية“

وكرر مسؤولون إيرانيون خلال الفترة الماضية تصريحات تدعو للحوار مع الرياض.

مسؤول عسكري إيراني: مستعدون للحوار مع السعودية

من ناحيته ، أعرب مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، العميد حسن دهقان، عن استعداد بلاده للدخول في حوار مع المملكة العربية السعودية ودون شروط مسبقة إذا وافقت الأخيرة على ذلك.

وأكد دهقان خلال لقاء متلفز ، أمس الإثنين، أن بلاده مستعدة للحوار مع السعودية إن قبلت الرياض ذلك، مشيرا إلى أن مواقف الإمارات تجاه إيران تغيرت في الآونة الأخيرة.

وقال دهقان “من طرفنا مستعدون للحوار مع السعودية، لكن لابد لها من قبول ذلك أولا، أما بالنسبة لعلاقاتنا مع الإمارات فقد شهدت تحسنا خلال الأشهر الماضية”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد بين طهران وعدد من دول الخليج في الآونة الأخيرة، تخللها بروز أنشطة إيران البحرية واعتراضها ناقلات نفط، إضافة إلى الهجوم على معملين لشركة أرامكو النفطية السعودية قبل نحو شهر، والذي ترى المملكة أن طهران متورطة فيه، على الرُغم من تمسك إيران بالنفي.