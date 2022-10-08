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مستشار زيلينسكي: الانفجار عند جسر كيرتش هو "البداية"

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2022 10:20 صباحًا
انفجار جسر كيرتش

انفجار جسر كيرتش

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في أول تعليق أوكراني على حادثة جسر كيرتش،  قال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، الانفجار عند جسر كيرتش بأنه “البداية”، وقال إن “كل شيء غير شرعي يجب تدميره”.

ذكرت وسائل إعلام روسية، السبت، أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر “كيرتش” فجر السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.

وقال أوليغ كروتشكوف مستشار رئيس القرم في بيان: “حسب المعلومات الأولية، فقد اشتعلت النيران في صهريج وقود في أحد المواقع (بالجسر)، أقواس الملاحة لم تتضرر، ومن السابق لأوانه الحديث عن الأسباب والعواقب”.

وأعلنت السلطات توقف حركة السيارات على جسر القرم بسبب حريق.

وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/كانون الثاني 2019.

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