مستشار زيلينسكي: الانفجار عند جسر كيرتش هو "البداية"

في أول تعليق أوكراني على حادثة جسر كيرتش، قال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، الانفجار عند جسر كيرتش بأنه “البداية”، وقال إن “كل شيء غير شرعي يجب تدميره”.

ذكرت وسائل إعلام روسية، السبت، أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر “كيرتش” فجر السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.

Crimean/Kerch Bridge, train sitting on the rail span is burning out of control, road span has collapsed. pic.twitter.com/Qbqbt0lN7Z

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022