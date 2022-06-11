مستشار زيلينسكي: لن ينجح التفاوض مع أي وفد روسي

شدد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، على أن لا خيار أمام قوات بلاده سوى تحرير كافة المدن الأوكرانية، مؤكدا أن القوات الروسية فوجئت بقدرات القوات الأوكرانية، ولم تكن لديها معلومات كافية عن الجيش الاوكراني.

حرب مدفعية ثقيلة

في المقابل، أفاد مستشرا زيلينسكي في حديث لـ “العربية”، بأن الخسائر كبيرة أيضاً، موضحا: “نخسر يوميا 100 إلى 150 جنديا أوكرانيا في معارك الشرق”، مشيرا الى أن “عدد القتلى من الطرفين هائل في شرق البلاد”

كما أشار إلى صعوبة القتال في اقليم دونباس،قائلا: “الحرب هناك حرب مدفعية ثقيلة”.

على بوتين الجلوس مع زيلينسكي

وأوضح أن السبب الرئيسي لتوقف المفاوضات مع الروس يعود إلى رغبة روسيا في انتزاع اجزاء كبيرة من الاراضي الاوكرانية، وفق تعبيره.

كما شدد على أنه لم يكن من الممكن إيقاف الحرب عن طريق التفاوض، معتبرا أن “الأسباب التي يدعيها الاتحاد الروسي لهذه الحرب عبارة عن أكاذيب”، قائلا ” هذه حرب احتلال لا اكثر” .

إلى ذلك، أشار إلى أن المفاوضين الروس تقدموا إلى الجانب الأوكراني بأمر استسلام ، وفق تعبيره.

وعن امكانية عودة الطرفين إلى طاولة التفاض، قال “هذا الأمر يتطلب أن يوقفوا اطلاق النار فوراً و يعودوا إلى حدود ما قبل الرابع و العشرين فبراير”، مستدركا: “لن ينجح التفاوض مع أي وفد روسي لأن مفاتيح الامور و القرارات في يد رجل واحد ألا وهو السيد فلاديمير بوتن، لذلك على الأخير أن يجلس مع زيلينسكي”.

كما اعتبر أنه لا يوجد حاليا سبيل لايقاف هذه الحرب الا بالوسائل العسكرية.

المسؤلية الجماعية

وختم معربا عن خيبة أمل كييف بسبب البطء في تسليم الأسلحة من الدول الغربية للقوات المسلحة. وقال: “القادة الغربيون غير جاهزين نفسياً لتحمل المسؤلية الفردية ويختبئون خلف المسؤلية الجماعية، مما يفتح الباب أمام البيروقراطية في عملية توصيل المساعدات العسكرية”.