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مستشار زيلينسكي يتحدث عن وساطة لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا

13 - مارس - 2022
علما روسيا وأوكرانيا

علما روسيا وأوكرانيا

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قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تعمل مع إسرائيل وتركيا كوسيطين لوضع اللمسات الأخيرة على مكان وإطار عمل لمفاوضات سلام مع روسيا.

وقال، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: “عندما يتم الاتفاق سيكون هناك اجتماع.. أعتقد أن ذلك لن يستغرق وقتا طويلا”.

في سياق منفصل، قالت إدارة مدينة كييف يوم الأحد إنها جنبت احتياطيات من المواد الغذائية الأساسية تكفي أسبوعين تحسبا لحصار القوات الروسية للمدينة.

وقالت، في بيان نشرته على الإنترنت: “المدينة استعدت لإجراءات محتملة في حال حصارها. مليونان من سكان كييف لم يتركوا ديارهم لن يبقوا دون دعم إذا ما ساءت الأوضاع”.

وفيما يتعلق بالقمة الروسية التركية الأوكرانية التي عقدت في أنطاليا، الخميس الماضي، قال جاويش أوغلو: “حقيقة أن كلا الجانبين طلب منا على وجه التحديد حضور هذا الاجتماع، وهذا مؤشر على الثقة التي نوليها لبلدنا. لقد أظهرنا منذ البداية موقفًا يعطي الأولوية للدبلوماسية”.

وتابع: “بذلنا جهدًا للجمع بين القادة، لحل الخلاف عبر الطرق الدبلوماسية، وموقفنا رافض لمبدأ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا”.

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