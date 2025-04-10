مستشار لخامنئي: التهديد المستمر لطهران قد يؤدي لطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية

قال مستشار للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على “إكس”، اليوم الخميس، إن بلاده قد تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أو تنقل المواد المخصبة إلى مواقع غير معلنة إذا تعرضت لهجوم عسكري أو تواصلت بحقها التهديدات الخارجية.

جاء ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا طهران بشن عمل عسكري عليها إذا لم تتوصل لاتفاق يتعلق ببرنامجها النووي.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في ذلك.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بالبيت الأبيض بعد توقيعه أوامر تنفيذية، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقال الرئيس الأميركي: “سنتركهم يزدهرون، أريدهم أن يزدهروا، أريد أن تكون إيران عظيمة، الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو سلاح نووي. وهم يفهمون ذلك”.

وأضاف ترامب: “مع إيران، إذا تطلب الأمر عملا عسكريا، فسنقوم بذلك، وستشارك فيه إسرائيل بشكل كبير، وستؤدي دورا رئيسيا، ولكن لا أحد يقودنا، نحن نفعل ما نريد أن نفعله”.