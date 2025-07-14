مستشار لنتنياهو يواجه تهمًا بتسريب معلومات عسكرية خلال حرب غزة

أفادت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، الأحد، بأن مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو –المدرج على قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية– يواجه اتهامات أمنية، وسيمثل لجلسة استماع بتهمة تسريب معلومات عسكرية بالغة السرية أثناء الحرب على قطاع غزة.

ونفى جوناثان أوريخ، المستشار المقرب لنتنياهو، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القضائية التحقيق فيها أواخر عام 2024.

ووصف نتنياهو التحقيقات الموجهة إلى أوريخ ومساعدين آخرين بأنها “حملة شعواء”.

وقالت بهاراف ميارا -في بيان- إن أوريخ ومساعدا آخر سربا معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي لصحيفة بيلد الألمانية، بقصد المساس بأمن الدولة.

وذكرت أنهما كان يسعيان للتأثير على الرأي العام بخصوص نتنياهو وتوجيه الخطاب حول مقتل 6 أسرى إسرائيليين على يد آسريهم الفلسطينيين في غزة أواخر أغسطس/آب 2024.

وأدى مقتل الأسرى الستة إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأثار غضب عائلاتهم، الذين اتهموا نتنياهو بتخريب محادثات وقف إطلاق النار التي تعثرت في الأسابيع الماضية لأسباب سياسية.

وينفي نتنياهو هذا الأمر بشدة، وادعى مرارا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي المسؤولة عن انهيار المحادثات، بينما تقول الحركة إن إسرائيل هي المسؤولة عن عدم التوصل إلى اتفاق.

ونُشر المقال في صحيفة بيلد بعد أيام من العثور على جثث الأسرى داخل نفق تابع لحماس في جنوب قطاع غزة.

وقالت الصحيفة بعد الإعلان عن التحقيق إنها لا تعلق على مصادرها، وإن مقالها اعتمد على وثائق أصلية.