مستشار نتنياهو: وقف النار في غزة سيحدث غداً إذا أطلقت حماس الأسرى

قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن وقف النار في غزة سيحدث غداً لكن شرط أن تطلق حركة حماس الأسرى المحتجزين لديها.

في المقابل، جدد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم السبت 23\12\2023، تأكيده أنه لا تفاوض بشأن المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد وقف حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحافي”إنه إذا أرادت إسرائيل استعادة محتجزيها أحياء فعليها وقف الهجوم على قطاع غزة”.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته “عالقون بحرب بلا أفق ويغرقون أكثر فأكثر في رمال غزة.. ونهاية حكومته أصبحت قاب قوسين أو أدنى”.

كما وصف التهديدات الإسرائيلية بالقضاء على الفصائل الفلسطينية بأنها “فارغة ولا تعبر سوى عن إفلاس”.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت أن هناك قرارا وطنيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد الوقف الشامل للحرب.