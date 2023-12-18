مستشفى الشفاء تحت القصف الإسرائيلي من جديد

من جديد يعود مستشفى الشفاء في قطاع غزة ليرزح تحت القصف حيث استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون اليوم الاثنين 18\12\2023، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مبنى الجراحات التخصصي.

كذلك استشهد وأصيب العشرات في قصف نفذته القوات الإسرائيلية على المناطق الشرقية والشمالية في خان يونس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين 18\12\2023.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية في غزة قولها إن أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي على جباليا منذ يوم أمس الأثنين 18\12\2023، وأصيب العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

إلى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعاً نهاية نوفمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيلياً، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 فلسطينياً من السجون.

وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، تصاعد التوتر والعمليات العسكرية في الضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين، قتل 297 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في الضفة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.