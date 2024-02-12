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مستغلا الانشغال بغزة.. مشروع استيطاني جديد في القدس الشرقية

منذ 10 دقائق
مستوطنة إسرائيلية

مستوطنة إسرائيلية

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يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى التعجيل بمشروع استيطاني جديد في القدس الشرقية، بالتزامن مع الانشغال التام دوليا وإقليميا بالحرب على غزة.

وكشفت صحيفة “هآرتس” عن أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الانشغال بالحرب على غزة للدفع بمشروع استيطاني لبناء حي جديد لليهود في القدس الشرقية.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن الحي الجديد سيحمل اسم “نوفي راحَل”، ويتم الإعداد والتخطيط لإقامته بالتعاون مع نشطاء من اليمين المتطرف.

وتقضي المخططات الأولية 650 وحدة سكنية على بعد أمتار قليلة من منازل الفلسطينيين في ضاحية “أم طوبا”، جنوبي القدس الشرقية المحتلة.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مدينة رفح براً وبحراً وجواً ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط تصاعد المخاوف المحلية والإقليمية والدولية من خطة إسرائيلية لاقتحام المدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين وقوع أكثر من 100 شهيد، وإصابة 230.

    المصدر :
  • الجزيرة

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