مستودعات "حزب الله" في سوريا في مرمى القصف الإسرائيلي

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة السورية دمشق ومناطق بريفها ظهر اليوم السبت، ناجمة عن استهداف إسرائيلي جديد على منطقة قدسيا وطريق البجاع والديماس، شمال غرب العاصمة دمشق.

يذكر أن المنطقة هناك تتواجد فيها مستودعات للسلاح والذخائر لحزب الله والميليشيات التابعة لإيران، كما تتواجد مقرات عسكرية لقوات النظام والفرقة الرابعة.

وليل الأحد – الاثنين الماضي قصفت اسرائيل مناطق خاضعة لسيطرة «حزب الله» في ريف القنيطرة بالجولان، بعد أيام على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، لبحث الوجود الإيراني في سوريا.

كان بنيت، أفاد عن توصله إلى «اتفاقات جيدة ومستقرة» مع بوتين في لقائهما الأخير في سوتشي ولكن مع تعديل الاتفاق بشأن التنسيق حيال إيران في سوريا. وقال بنيت بعد وصوله إلى تل أبيب: «وجدت لدى الرئيس بوتين أذناً مصغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية». مضيفاً، أن «اللقاء مع الرئيس بوتين كان جيداً جداً. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علماً بأن الروس أصبحوا جيراننا من حدودنا الشمالية إلى حد ما، ومن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الاثنين الماضي بأن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين عناصر من قوات النظام وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة. وأضاف أن الاستهداف تسبب في خسائر مادية.

وقال «المرصد» الاسبوع الماضي إنه «رصد صوراً لمنشورات ورقية، قيل إن الطائرات الإسرائيلية ألقتها، على طول الشريط الفاصل مع الجولان المحتل، في منطقة قرص النفل قرب بلدة حضر بريف القنيطرة، وذلك بعد ساعات من قصف مواقع عسكرية للمقاومة السورية لتحرير الجولان التابعة حزب الله».

وتحذر المنشورات قوات النظام من التعامل مع «حزب الله»، وجاء في المنشور: «إلى عناصر الجيش السوري أصبح جلياً بأن الحاج هاشم متواجد في الجولان وفي درعا أيضاً، وأن أعماله لصالح «حزب الله» تحسب كأولوية عليا داخل الجيش السوري، فما زال جواد الهاشم وجماعته يتجولون في قرص النفل ومقر اللواء 90 ومناطقه لتطوير قدرات الرصد وأعمال أخرى رغم تحذيراتنا السابقة، بعد استهداف قاعدة القحطانية في السابع عشر من (حزيران)». وزادت: «على مر الأيام والأحداث وبطريقة داهية، جعل «حزب الله» اللبناني منكم دمى بأيديه وأعين له في مواقعكم العسكرية دون أن تلاحظوا ذلك».

وحذر مضمون المنشورات من تصرفات قوات النظام: «أنتم في المجهر، مساعدتكم لهاشم جلبت لكم دماراً وسوء نواياهم بدأ يظهر، أنتم المسؤولون عن أعمالكم و(حزب الله) مسؤول عن معاناتكم».