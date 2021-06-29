الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية فلسطينية شمالي الضفة

29 - يونيو - 2021
مستوطنون يحرقون أراض زراعية

مستوطنون يحرقون أراض زراعية

A A A
طباعة المقال

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، على إضرام النار في عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان بالضفة الغربية، إن مستوطنين من مستوطنة “يتسهار”، قاموا بإضرام النار في عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة الجنوبية لبلدة بورين جنوب نابلس المحاذية للمستوطنة.

وأكد دغلس أن المستوطنين لم يكتفوا بإشعال النار في الأراضي الزراعية، بل منعوا الأهالي وطواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، وهو ما أدى إلى إحراق عشرات الأشجار.

وكانت قرية بورين قد تعرضت، في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، لهجوم من عشرات المستوطنين، حيث ألقوا الزجاجات الحارقة على المنازل الفلسطينية، أصيب بعدها عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق عقب تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين.

وتعددت أخيرا اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة تلك القريبة من المستوطنات، في حين يحدث ذلك غالبا في حماية من قوات الشرطة أو الجيش الإسرائيليين.

    المزيد من أخبار العالم

    الهجرة غير شرعية - تعبيرية
    غرق 16 شخصا إثر انقلاب سفينة تقل مهاجرين قبالة جزر البهاما
    آثار القصف الروسي على أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مقتل مواطن كندي في أوكرانيا
    الدولار
    العالم يترقب.. ماذا سيحمل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء القادم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن