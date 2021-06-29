مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية فلسطينية شمالي الضفة

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، على إضرام النار في عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان بالضفة الغربية، إن مستوطنين من مستوطنة “يتسهار”، قاموا بإضرام النار في عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة الجنوبية لبلدة بورين جنوب نابلس المحاذية للمستوطنة.

وأكد دغلس أن المستوطنين لم يكتفوا بإشعال النار في الأراضي الزراعية، بل منعوا الأهالي وطواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، وهو ما أدى إلى إحراق عشرات الأشجار.

وكانت قرية بورين قد تعرضت، في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، لهجوم من عشرات المستوطنين، حيث ألقوا الزجاجات الحارقة على المنازل الفلسطينية، أصيب بعدها عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق عقب تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين.

وتعددت أخيرا اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة تلك القريبة من المستوطنات، في حين يحدث ذلك غالبا في حماية من قوات الشرطة أو الجيش الإسرائيليين.