مستوطنون يصيبون 6 فلسطينيين في اعتداءين بالضفة

اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة

جرح 6 فلسطينيين، مساء اليوم السبت، في اعتداءين نفذهما مستوطنون إسرائيليون وسط الضفة الغربية وجنوبها، وفق إعلام حكومي وشهود عيان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن مستوطنين “هاجموا بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله (وسط) وأصابوا مواطنين اثنين”.

وأضافت أن “مستعمرين (مستوطنين) هاجموا المواطنين في البلدة، واعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين عدنان حسن رشيد وموسى شلالدة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض”.

وفي جنوب الضفة الغربية، تعرضت عائلة فلسطينية لهجوم مستوطنين بينما كانت تقوم بفلاحة أرضها ببلدة سعير شمالي مدينة الخليل.

وقال الفلسطيني شادي طروة: “كنت في أرضي أقتلع الأعشاب وأحرث الأرض، فإذا بمجموعة مكونة من حوالي 10 مستوطنين يهاجمون مركبتي ويحطمون زجاجها قرب منطقة جورة الخيل من شمال شرق سعير”.

وأضاف للأناضول: “بعد ذلك هاجمنا المستوطنون واعتدوا علي وعلى زوجتي وزوجة ابني وأطفالي بالضرب بالأيدي والهراوات، فأصبنا بجروح وكدمات في الرأس”.

وذكر أن “أربعة من أفراد عائلته نقلوا إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج من إصابات في الرأس وإجراء الصور الطبية اللازمة”.

وفي بلدة سعير أيضا، أغلق مستوطنون بالحجارة شارعا يسلكه الفلسطينيون.

ونشر ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمستوطنين خلال إغلاقهم الشارع.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.