مستوطنون يطلقون النار على سكان الشيخ جراح في القدس المحتلة

قام مستوطنون إسرائيليون، بإطلاق النار على الأهالي في بلدة شعفاط بحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة اثنين من الشبان الفلسطينيين.

وأفادت مصادر إعلامية إن المستوطنين استخدموا أسلحة ورشاشات وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي، لتقوم قوات الاحتلال بالقبض عليهم لحمايتهم، خشية أن يقوم أهالي الشيخ جراح بالانتقام بمنهم.

وأدت هجمات المستوطنين لخلق حالة من الارتباك لدى الأهالي، جراء محاولة إرهابهم وقتلهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

وقال أحد الأهالي، الذي شهد الحادث المروع، إن المستوطنين أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على أسرته وعلى أهالي الحي بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة اثنين من الشباب.

وأوضح أن هذه العصابة الصهيونية، أطلقت النار على الأهالي جميعا، دون التفرقة بين النساء والرجال أو الأطفال.