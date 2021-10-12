السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مستوطنون يعتدون على أفراد من حرس الحدود الإسرائيلي

12 - أكتوبر - 2021
الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية

A A A
طباعة المقال

اعتدى نشطاء يمينيون قرب مستوطنة يتسهار شمالي الضفة الغربية على أفراد من حرس الحدود، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة، أثناء عملية لإخلاء خيمة أقيمت داخل منطقة عسكرية مغلقة.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف إنه يجب التعامل مع هؤلاء المستوطنين بصرامة إذ إنه “لا فرق بين الميليشيات اليهودية التي اعتدت على أفراد حرس الحدود في السامرة، والميليشيات العربية التي اعتدت على أفراد الشرطة في كفر قاسم”.

وفي غضون ذلك، تواصل قضية النقطة الاستيطانية “أفيتار” زعزعة الائتلاف الحكومي مع وصولها إلى اللحظة الحاسمة تمهيدا لاضفاء صبغة الشرعية عليها من عدمه.

ويذكر أن مسحا أجرته “الإدارة المدنية الإسرائيلية، يشير إلى أن 60 دونما من الأراضي التي أقيمت عليها النقطة، تعود لملكية الدولة وعليه يمكن إقامة النقطة الاستطانية عليها، الأمر الذي يثير جدالا بين معارض ومؤيد داخل الائتلاف”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

ليندا توماس
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ليندا توماس: روسيا تعتزم تفكيك أوكرانيا ومسحها من خريطة العالم
طائرة حربية
اكتشاف اعطال مفاجئة بمئات الطائرات الحربية الاميركية
البابا فرنسيس - رويترز
البابا فرنسيس: يجب أن أحافظ على نفسي قليلا أو أن أقرر التنحي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟