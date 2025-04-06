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مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

منذ 8 ساعات
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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قام مستوطنون إسرائيليون، صباح الأحد، وتحت حراسة من الشرطة، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن “مجموعات من المستوطنين ترافقها حراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى صباح اليوم”.

وأشار الشهود إلى “انتشار الشرطة الإسرائيلية في أنحاء المسجد، بالتزامن مع الاقتحام”.

ووفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال مارس/آذار الماضي والذي وافق شهر رمضان.

وأضافت في تقرير نشرته الخميس أن “المنظمات المتطرفة مثل الهيكل، وبالتعاون مع شرطة الاحتلال، قامت بتكثيف الحملات الاستفزازية”.

ومن جهتها قالت مُحافظة القدس، السبت، أعلى تمثيل فلسطيني محلي للمدينة، إن 13 ألفا و64 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال الربع الأول من العام الجاري و”نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من المسجد الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس”.

وتأتي هذه الاقتحامات مع اقتراب عيد الفصح الذي يبدأ في 12 أبريل/ نيسان الجاري، وينتهي في 20 من الشهر نفسه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سمحت أحاديا في عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

وتعارض دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد الأقصى والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بشدة الاقتحامات وتدعو إلى وقفها، لكن دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • الأناضول

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