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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

25 - مايو - 2021
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى - ارشيفية

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية في ساعات الصباح باب المغاربة، ودفعت بوحدات التدخل السريع لساحات الحرم لإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، إذ أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى أن 91 مستوطنا بينهم 12 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا “جولات استفزازية” في أنحاء متفرقة من ساحاته.

وقدم العديد من المرشدين للمستوطنين شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية داخل المسجد قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة، وذلك بحسب “عرب 48”.

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