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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

22 - سبتمبر - 2021
المسجد الاقصى

المسجد الاقصى - ارشيفية

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اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم اليومية للأقصى؛ بحجة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات “الهيكل” المزعوم دعوات للمستوطنين المتطرفين باقتحامه اليوم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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