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مستوى الإشعاع في تشرنوبل "غير طبيعي".. ماذا كشفت وكالة الطاقة الذرية؟

26 - أبريل - 2022
محطة تشرنوبل

محطة تشرنوبل

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وسط مخاوف متزايدة من تأثير الحرب على سلامة المنشأة، كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اليم=وم الثلاثاء، أن مستوى الإشعاع في مفاعل تشرينوبل بأوكرانيا “غير طبيعي”.

ويتزامن تصريح غروسي المثير للقلق، مع زيارة وفد خبراء من الوكالة الدولية المنشأة، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لوقوع الكارثة النووية.

ووصف غروسي، في تصريح صحفي على هامش زيارته للمنشأة النووية، العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في المكان بالخطيرة للغاية.

وعزا المسؤول الدولي زيادة الإشعاع في المحطة النووية الشهيرة، إلى أسابيع من القتال في الموقع بين الروس والأوكرانيين.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة في اليوم الأول من العمليات العسكرية، ثم تعرض الموقع لانقطاع في التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات.

وكان غروسي قد توجه إلى أوكرانيا، نهاية مارس، لوضع الأساس لاتفاق يشمل تقديم مساعدة فنية، وأجرى وقتئذ زيارة لمحطة “يوجنو أوكراينسك” الجنوبية قبل أن يلتقي كبار المسؤولين الروس في كالينينغراد.

وحذّر غروسي من أن “النزاع العسكري يشكل خطرا غير مسبوق لمحطات الطاقة ومواقع أخرى في البلاد”.

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