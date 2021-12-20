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مستوى قياسي جديد.. الدولار يتجاوز حاجز الـ 18 ليرة تركية

20 - ديسمبر - 2021
انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

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واصلت الليرة التركية انخفاضها في تعاملات اليوم الإثنين، حيث تجاوزت للمرة الأولى في تاريخها مستويات الـ 18 ليرة / دولار بتراجع يتجاوز الـ 10%.

وسجلت الليرة مستويات 18.1675 ليرة/ دولار، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد، جنبا إلى جنب مع إيقاف تداولات بورصة اسطنبول للجلسة الثانية على التوالي بعد تجاوز خسائر المؤشر الرئيسي حاجز الـ 5%.

وفي المقابل من الهبوط لليرة التركية ارتفع سعر غرام الذهب التركي بأكثر من 11% وصولا إلى أعلى سعر على الإطلاق عند مستويات قرب الـ 1060 ليرة/ جرام.

وقرر البنك المركزي التركي تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 14%، في رابع تخفيض منذ سبتمبر.

وبهذا أصبح معدل الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم، الذي ارتفع إلى 3ر21% في نوفمبر، مسجلا أسرع وتيرة في ثلاث سنوات.

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