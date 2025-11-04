مسح لـ"رويترز": إنتاج أوبك النفطي ارتفع 30 ألف ب/ي في أكتوبر

أظهر مسح لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في أكتوبر تشرين الأول بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن حجم الزيادة تباطأ بشدة عن سبتمبر أيلول وأشهر الصيف.

وأوضح المسح أن أوبك ضخت 28.43 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 30 ألف برميل يوميا عن إجمالي إنتاج سبتمبر أيلول، فيما حققت السعودية والعراق أكبر زيادة.

وأبطأ تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، وتيرة زيادة إنتاجه لشهر أكتوبر تشرين الأول بسبب القلق المتزايد من تخمة محتملة في المعروض. وفي الوقت نفسه، كلف التحالف بعض الأعضاء بإجراء تخفيضات إضافية للتعويض عن الإنتاج الزائد في وقت سابق، مما يحد من تأثير الزيادات.

وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج شهر أكتوبر تشرين الأول، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك من بينهم، وهي الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات، الإنتاج 86 ألف برميل يوميا قبل تأثير التخفيضات التعويضية التي يبلغ مجموعها 140 ألف برميل يوميا للعراق والإمارات.

ويظهر الاستطلاع أن الزيادة الفعلية التي نفذتها الدول الخمس بلغت 114 ألف برميل يوميا، لكن الخفض الذي أقدمت عليه نيجيريا وليبيا وفنزويلا عوض تلك المكاسب.

وتتباين تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات على نطاق واسع، إذ تشير مصادر خارجية إلى أن إنتاج البلدين أعلى من التقديرات الصادرة عنهما.

وبينما يُظهر مسح رويترز والبيانات التي قدمتها مصادر ثانوية لأوبك أنهما يضخان كميات قريبة من الحصص المحددة، فإن تقديرات أخرى، مثل الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، تشير إلى أنها يضخان كميات أعلى بكثير.

ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات ويستند إلى بيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات أخرى ترصد التدفقات، مثل كبلر، ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين.