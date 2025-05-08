مسح لـ"رويترز": انخفاض إنتاج أوبك من النفط في أبريل

أظهر مسح لرويترز أن “إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط انخفض قليلا في أبريل نيسان على الرغم من بدء سريان زيادة مقررة في الإنتاج”.

ووفقا للمسح الذي نُشر اليوم الخميس، ضخت أوبك 26.60 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 30 ألف برميل يوميا عن إجمالي الإنتاج في مارس آذار.

وفي سياقٍ متصل، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس واحدا بالمئة بدعم من آمال في تحقيق انفراجة في محادثات التجارة الوشيكة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 61.86 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 1.4 بالمئة ليصل إلى 58.87 دولار للبرميل.

وقال أولي هفالبي المحلل لدى إس.إي.بي إن السوق استقرت تقريبا عند سعر يتخطى قليلا 61 دولارا للبرميل، وهو ما يقدم دعما إضافيا بخلاف الدعم الناتج عن التفاؤل إزاء أزمة الرسوم الجمركية مع محادثات لكسر الجمود بين الولايات المتحدة والصين.

وسيجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع كبير المسؤولين الاقتصاديين الصينيين في العاشر من مايو أيار في سويسرا لإجراء مفاوضات بشأن الحرب التجارية التي تهز الاقتصاد العالمي.

ومن المرجح أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم إلى انخفاض نمو استهلاك النفط الخام.

في الوقت نفسه، ستزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، الإنتاج النفطي مما يزيد الضغط على الأسعار.

وخفض محللون من سيتي ريسيرش توقعاتهم للأسعار على مدى ثلاثة أشهر إلى 55 دولارا للبرميل لخام برنت هبوطا من 60 دولارا في التوقع السابق، لكنهم أبقوا على توقعاتهم طويلة الأمد لسعر 60 دولارا للبرميل لهذا العام.

وأضافوا أن توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق بشأن الملف النووي قد يدفع أسعار برنت لمزيد من الانخفاض صوب 50 دولارا للبرميل بسبب زيادة المعروض في السوق، لكن عدم التوصل لاتفاق قد يدفعها في المقابل للارتفاع إلى ما يفوق 70 دولارا للبرميل.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة.

وذكر محللو آي.إن.جي في تقرير صدر اليوم الخميس “أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى على الأرجح دون تغيير حتى تتضح آثار الرسوم الجمركية. وعزز هذا الدولار الأمريكي، مما زاد من التحديات التي تواجه أسواق السلع الأولية عموما”.

وتزيد قوة الدولار من تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.