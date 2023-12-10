الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسرحية سخيفة.. حماس تنفي مزاعم إسرائيل حول استسلام عناصر من كتائب القسام

منذ 15 دقيقة
القيادي في حركة حماس عزت الرشق

القيادي في حركة حماس عزت الرشق

وكالة الأناضول
A A A
طباعة المقال

بعد نشر جيش الإحتلال لفيديو استسلام عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد صحة هذه المشاهد، ووصفتها بـ”المسرحية المكشوفة والسخيفة”، مؤكدة أن مَن ظهروا في الفيديو ليسوا سوى مدنيين عزّل.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان إن “أبطال القسام لا يستسلمون، وأكاذيب الاحتلال لا تنطلي على أحد”.

وأضاف الرشق أن “عرض الاحتلال الصهيوني الإرهابي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزّل في غزة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم، ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة”.

وأكد أن “العدو الصهيوني قد خَبِرَ رجال المقاومة في الميدان، الذين يخرجون إليه من حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنوده وضباطه كل يوم ويتصدّون لتوغلاته في كل محاور القتال، ويواصلون قصف مستوطناته”.

وأمس السبت 9\12\2023، نشرت حسابات وصفحات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تُظهر مقاتلين من حماس وهم يسلّمون أنفسهم وأسلحتهم لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة داخل قطاع غزة.

وقد نشرت القناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر رجلا فلسطينيا بعمر الـ50 تقريبا يحمل بيده اليسرى سلاحا خفيفا ويستسلم لجيش الاحتلال، ويضع سلاحه على الأرض دون أن ينظر يمينا أو شمالا ويعود إلى مكان اعتقاله.

أما صحيفة يديعوت أحرونوت فقد نشرت الفيديو لذات الرجل والذي أطلقوا عليه اسم “أبو إبراهيم” وهو يحمل نفس السلاح ولكن بيده اليمنى ويتوجه للاستسلام على حد زعمهم، وعندما يصل لنفس مكان تسليم السلاح ينظر إلى الجنود ويتحدث معهم.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: إسرائيل ساعدت في إحباط هجوم مدفوع من إيران في قبرص
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
غزة تحت النار
لافروف يدعو إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة
عناصر من حركة حماس
غزة تحت النار
محلل عسكري إسرائيلي: الجيش مندهش من قوة وتسليح حماس

الأكثر قراءة

منطقة الشرق الأوسط
هل نضجت خرائط الشرق الأوسط الجديد؟!
صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي
غزة تحت النار
فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل
قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية
غزة تحت النار
فيديو عن قاعدة "أوريم".. أخطر قواعد التجسس الإسرائيلية لم تصمد أمام مقاتلي القسام