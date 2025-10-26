مسعد بولس يدعو لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية في الفاشر

طالب مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، بحماية المدنيين في مدينة الفاشر بالسودان، مشيراً إلى أن العالم يراقب الوضع في المنطقة بقلق بالغ. ودعا بولس إلى فتح ممرات إنسانية “فوراً” لتمكين المدنيين من الوصول إلى مناطق آمنة، محذراً قوات الدعم السريع بضرورة التحرك لحماية سكان المدينة.

جاء ذلك بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على الفاشر صباح الأحد، بعد حصار استمر أكثر من عام، في حين أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني أخلى مقر قيادة فرقة في المدينة لأسباب تكتيكية. وإذا استمر الوضع، سيعني ذلك سيطرة الدعم السريع على جميع ولايات دارفور الخمس، مع تقسيم البلاد بين شرق تحت سيطرة الجيش وغرب تحت سيطرة الدعم السريع.

وكان بولس قد أعلن أن المجموعة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، تبحث جهود التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة ووقف دائم لإطلاق النار، وكونت لجنة مشتركة لتنسيق الأولويات العاجلة في السودان. وقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن نحو 20 ألف قتيل وأكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية.