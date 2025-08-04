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مسلحون يقتلون 11 شخصا ويخطفون 70 في شمال غرب نيجيريا

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2025 4:14 مساءً
مسلحون في نيجيريا - أرشيفية

مسلحون في نيجيريا - أرشيفية

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قال شهود إن مسلحين على متن دراجات نارية قتلوا 11 شخصا وخطفوا ما لا يقل عن 70 آخرين، بينهم نساء وأطفال، في قرية في شمال غرب نيجيريا، في منطقة شهدت موجة من القلاقل وعمليات الخطف الجماعية.

وقال أحد السكان يدعى عيسى ساني لرويترز اليوم الاثنين إن الرجال أطلقوا النار لدى دخولهم قرية سابون جارين دامري في ولاية زمفرة في ساعة متأخرة يوم السبت.

وأضاف “جاءوا على متن دراجات نارية، وأطلقوا النار عشوائيا قبل أن يخطفوا بناتنا وأطفالنا. وحتى اليوم، لم نسمع عنهم شيئا”.

وقال سفيان إبراهيم إن المهاجمين خطفوا زوجته وأطلقوا النار على ساقه. وأضاف عبر الهاتف “دوت الطلقات النارية في كل مكان… نجوت بأعجوبة”. وأضاف أن 11 شخصا على الأقل قتلوا.

وقتلت جماعات توصف في نيجيريا بأنها “عصابات لقطاع الطرق” مئات الأشخاص وخطفت الآلاف في أنحاء الولاية خلال السنوات القليلة الماضية. وغالبا ما تحتجز هذه الجماعات الرهائن لأشهر وتطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وأصبحت ولاية زمفرة، المتاخمة للنيجر، مركزا لهجمات عنيفة أدت إلى تعطيل الزراعة والتنقلات وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

وأكد الشيخ موسى، زعيم القرية، أن أكثر من 60 شخصا خطفوا، بينهم نساء وأطفال.

    المصدر :
  • رويترز

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