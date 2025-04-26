مسلحون يقتلون 12 جنديا في هجوم غرب النيجر

قال جيش النيجر في بيان اطلعت عليه رويترز اليوم السبت إن 12 جنديا قتلوا في هجوم بغرب البلاد مضيفا أن السلطات اعتقلت اثنين من المشتبه بهم.

ووقع الهجوم أمس الجمعة قرب منطقة الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي مركز تمرد لمسلحين إسلاميين بغرب أفريقيا يرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وجاء في البيان أن مسلحين شنوا أمس الجمعة “هجوما مفاجئا” على وحدة عسكرية كانت في مهمة على بعد نحو عشرة كيلومترات شمالي بلدة ساكويرا، ووصفت المهاجمين بأنهم إرهابيون.

ولم تحدد النيجر هوية المهاجمين لكنها حملت في الشهر الماضي جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية هجوم على مسجد قرب منطقة الحدود قُتل فيه 44 مدنيا على الأقل.

وانبثقت حركة التمرد في منطقة الساحل من رحم تمرد الطوارق في شمال مالي عام 2012، وامتدت لاحقا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين قبل أن تصل إلى شمال دول غرب أفريقيا الساحلية مثل بنين.

وقُتل مئات الآلاف ونزح ملايين مع سيطرة المسلحين على المزيد من الأراضي ومهاجمة قرى ومواقع للجيش والشرطة وقوافل عسكرية.