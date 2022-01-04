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مسلح يحتجز رهائن في ولاية إنديانا الأميركية

4 - يناير - 2022
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أعلنت الشرطة أن مسلحا احتجز قبل قليل عددا من الرهائن في مجمع اتحاد الطلاب التابع جامعة إنديانا في مدينة بلومنغتون بشمال شرق الولايات المتحدة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن “وقوع حادث احتجاز رهائن في مجمع اتحاد الطلاب في جامعة إنديانا”، مشيرة إلى أن مفاوضات تجري مع “شخص مسلح بسلاح آلي” وأن عدد الرهائن غير معروف.

ووفقا لجامعة إنديانا في لومنجتون، فإن المسلح اعتصم في مبنى الفندق التابع للمجمع.

وتحث السلطات الناس على الابتعاد عن موقع الحادث، كما تناشد الطلاب عدم الخروج من مباني الجامعة، فيما تجري عملية إجلاء نزلاء الفندق.

وحتى الآن، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو إطلاق نار، وشوهد قناصة بالقرب من الفندق.

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