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مسلح يطلق النار على جوقة موسيقية في نيويورك.. والشرطة تردّ

منذ 20 ثانية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام بوقوع حادث إطلاق نار، الأحد، خلال فعالية أقيمت أمام كاتدرائية كبيرة في مدينة نيويورك.

وردت الشرطة الأميركية بإطلاق النار على مسلح قام بالاعتداء على جوقة موسيقية أمام كاتدرائية كاتدرائية القديس جون في مدينة نيويورك، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن المسلح أطلق النار على الجوقة خلال تقديمها أداء خارج الكاتدرائية الواقعة غربي منطقة مانهاتن.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، الرقيب إدوارد رايلي، إن المسلح أطلق النار على عناصر الشرطة، لكن لم يصب أي منهم بأذى.

وأشار رايلي إلى أن عناصر الإسعاف نقلت المهاجم إلى مستشفى محلي وأنه في حال حرجة.

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