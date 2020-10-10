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مسلسل الحرائق يتواصل بإيران..حريق بمحطة للمترو في طهران

10 - أكتوبر - 2020
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 9:31 صباحًا
حريق بمحطة مترو في طهران

حريق بمحطة مترو في طهران

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اندلع حريق في محطة للمترو غربي طهران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ، دون وقوع ضحايا ، حسب ما ذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية.

وقال مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية إن الحريق وقع في الساعة 7.45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان.

وأضاف أن الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار ولكنه لم يذكر بشكل فوري سببه.

وشهدت إيران سلسلة من الانفجارات والحوادث الغامضة طالت منشآت نووية وعسكرية شملت ما لا يقل عن 25 انفجارا وحريقا في غضون ثلاثة أشهر.

كما شملت التفجيرات انفجار قاعدة “خجیر” للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 حزيران الماضي.

ووقع حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في تموز ، ما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

إلى ذلك، وقع انفجار آخر في 10 تموز الماضي في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة “بلانيت لابز Planet labs” حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.

وفي آب الماضي، اعترفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لأول مرة، عن أن حادث انفجار مستودع داخل منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد، كان عملا تخريبيا.

باختصار سجل العام 2020 سلسلة من الحرائق والانفجارات التي شهدتها عدة مواقع إيرانية غالبيتها تصنف على أنها تخريبية.

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