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مسودة وثيقة تقدمها "حماس".. ماذا تضمنت؟

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2024 9:32 صباحًا
الدمار في غزة

الدمار في غزة

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كشفت مسودة اطلعت عليها رويترز بأن حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل من ثلاث مراحل في ردها على وسطاء قطريين ومصريين.

وتتضمن الخطة مبادلة الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول بسجناء فلسطينيين، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وتبادل الجثث والرفات.

ويعاني قطاع غزة بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل، حيث شهدت الساعات الـ 24 الماضية، ارتكاب الاحتلال، 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء، و 143 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، في الطرقات، ويمنع الاحتلال الوصول إليهم لانتشالهم، فضلا عن انعدام المعدات اللازمة للإنقاذ في القطاع. وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 27585 شهيدا و 66978 إصابة منذ بدء العدوان، في 7 تشرين أول/أكتوبر.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، يواصل الاحتلال، تشديد الحصار على مجمع ناصر الطبي بخانيونس، واستهداف محيطه بالقصف وإطلاق النيران بصورة متواصلة.

    المصدر :
  • رويترز

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