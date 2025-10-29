مسيرات أوكرانية تستهدف موسكو وتعطل حركة الطيران في روسيا

قالت السلطات الروسية (الأربعاء 29-10-2025) إن أوكرانيا أرسلت طائرات مسيرة باتجاه موسكو لليلة الثالثة على التوالي واستهدفت عدة مناطق روسية أخرى، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في أنحاء البلاد وتهديد منشأة صناعية في جنوب روسيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليغرام بأن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير ما مجموعه 100 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، من بينها ست مسيرات في منطقة موسكو و13 فوق مناطق حولها.

وواصلت كييف شن هجمات بطائرات مسيرة بعيدة المدى على موسكو ومناطق روسية أخرى في الأشهر القليلة الماضية، قائلة إن الهدف هو ضرب أصول عسكرية وصناعية واستنزاف موارد الحرب الروسية وإظهار أن الصراع لم يعد بعيدا عن الروس.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، عبر تيليغرام إن الهجمات على العاصمة الروسية جاءت على عدة موجات.

وذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن ثلاثة من مطارات موسكو الأربعة والعديد من المطارات الأخرى في أنحاء البلاد قد أغلقت لفترة وجيزة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأكد فلاديمير فلاديميروف حاكم منطقة ستافروبول عبر تيليغرام أن أوكرانيا أطلقت عدة طائرات مسيرة استهدفت منطقة بوديونوفسك الصناعية في ستافروبول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها أسقطت مسيرتين فوق المنطقة الواقعة في جنوب البلاد.

وأضاف فلاديميروف عبر تيليجرام أن الهجوم لم يتسبب في أضرار “كبيرة”، ولم تقع أي إصابات.

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية هاجمت كييف مصنع ستافرولين للكيماويات في منطقة بوديونوفسك، وهو جزء من مجموعة لوك أويل الروسية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقارير الهجوم على ستافرولين. ولم يكشف حاكم ستافروبول عن طبيعة الهجوم الذي وقع في بوديونوفسك.