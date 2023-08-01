مسيرات أوكرانية تضرب في قلب موسكو

قال الجيش الروسي ومسؤولون في العاصمة الروسية موسكو إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عددا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لكن إحدى الطائرات أفلتت من الدفاعات وضربت مرة أخرى مبنى شاهقا كان قد استهدف في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تيليجرام إن قواتها “أحبطت هجوما إرهابيا من قبل نظام كييف” وأسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الواقعة إلى الغرب من وسط المدينة.

وقالت الوزارة في اشارة إلى مركز تجاري بالعاصمة “أصيبت طائرة مسيرة أخرى بأجهزة الكترونية لا سلكية وعندما خرجت عن السيطرة تحطمت في منطقة مجمع المباني غير السكنية في موسكفا سيتي”.

وفي وقت سابق، قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن إحدى الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة وصلت إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

وكتب سوبيانين على تطبيق تيليجرام للتراسل “وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 مترا مربعا”.

وقال سوبيانين إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.