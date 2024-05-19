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مسيرات أوكرانية تهاجم مصفاة ومطارا عسكريا في كراسنودار الروسية

منذ 58 دقيقة
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

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قال مصدر بالمخابرات الأوكرانية اليوم الأحد إن مسيرات تابعة لجهاز الأمن والجيش الأوكرانيين هاجمت مصفاة نفط ومطارا عسكريا في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا الليلة الماضية.

وأضاف المصدر “هذا هو الهجوم الثاني الذي تشنه طائرات مسيرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني على مطار كوشيفسكا العسكري ومصفاة سلافيانسك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”.

وتابع المصدر قائلا إن العشرات من الطائرات كانت في المطار منها طائرات من طرز سو-34 وسو-25 وسو-27 وميج-29.

وقال مسؤولون روس اليوم الأحد إن أوكرانيا أطلقت تسعة صواريخ أمريكية الصنع من طراز أتاكمز على شبه جزيرة القرم وهاجمت مناطق روسية بما لا يقل عن 60 طائرة مسيرة في هجوم كبير أجبر مصفاة نفط في جنوب روسيا على تعليق عملياتها.

كما ذكر مسؤولون روس أن ست طائرات مسيرة تحطمت على أراضي مصفاة لتكرير النفط في سلافيانسك في منطقة كراسنودار جنوب البلاد. وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن المنشأة علقت العمل بعد الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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