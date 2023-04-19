مسيرات روسية تقصف أوديسا وتتسبب في حريق

قال يوري كروك قائد القيادة العسكرية لمنطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، الأربعاء، إن مسيرات روسية قصفت المنطقة خلال الليل مما تسبب في حريق بإحدى منشآت البنية التحتية.

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا وأن رجال الإطفاء يعملون في الموقع.

“مدفعية ثقيلة”

اندلع القتال في باخموت وما حولها في منطقة دونيتسك منذ شهور، وصمدت القوات الأوكرانية على الرغم من دأب روسيا على القول إنها سيطرت على المدينة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي اليوم الثلاثاء “العدو يكثف حاليا نشاط المدفعية الثقيلة ويزيد عدد الضربات الجوية محولا المدينة إلى أنقاض”.

وقد تمنح السيطرة على باخموت روسيا نقطة انطلاق للتقدم صوب مدينتين كبيرتين لطالما رغبت في الاستيلاء عليهما في منطقة دونيتسك وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقال قائد مجموعة فاجنر الخاصة، التي قادت محاولة روسيا للسيطرة على باخموت، هذا الشهر إن مقاتليها سيطروا على أكثر من 80 بالمئة من المدينة. ونفى الجيش الأوكراني ذلك.