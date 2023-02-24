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مسيرات هجومية لدعم الجيش الروسي في أوكرانيا.. هل تفعلها الصين؟

منذ 21 ثانية
طائرة مسيرة صينية من طراز ZT-180

طائرة مسيرة صينية من طراز ZT-180

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تعتزم الصين بدء إنتاج مسيرات هجومية للجيش الروسي، تمهيدا لاستخدامها في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت صحيفة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية، في عددها الجمعة.

وقالت الصحيفة من دون ذكر مصدر إن مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع المسيّرات الصينية “شيان بينغو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي”.

ونقلت الصحيفة عن “بينغو” قولها إنها جاهزة لإنتاج 100 طائرة بدون طيار من نوع “زد تي-180” واختبارها وتسليمها بحلول أبريل المقبل إلى وزارة الدفاع الروسية.

وتُشبه هذه الطائرات المسيرة، المسيرات من طراز شاهد 136 الإيرانية الصنع، وفقا لخبراء عسكريين قابلتهم الصحيفة، وقادرة على حمل شحنة متفجرات يراوح وزنها بين 35 و50 كيلوغراما.

في الخطوة الثانية، تخطط الشركة المصنعة الصينية لنقل المكونات والمعرفة إلى روسيا لتبدأ إنتاج هذه المسيّرات محليًا، وفقاً لدير شبيغل.

وأضافت الصحيفة أن ذلك قد يسمح لموسكو نفسها بإنتاج 100 طائرة مسيّرة شهريًا.

والعام الماضي، وفقا للصحيفة الألمانية، خططت شركة صينية أخرى، يسيطر عليها الجيش، لإمداد روسيا بقطع غيار لطائراتها المقاتلة، ولا سيما من طراز سو-27، تحت غطاء تصدير معدات للاستخدام المدني.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بشكل مباشر على سؤال دير شبيغل بشأن المعلومات التي أوردتها الصحيفة، لكنها اعتبرت أن “الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للتسليح في ساحة المعركة في أوكرانيا”.

واتهمت الولايات المتحدة، الصين، هذا الأسبوع، بالتخطيط لإمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته بكين.

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، إلى عدم “التوهم” بشأن الصين في النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أنها لم تنتقد الغزو الروسي لأوكرانيا أبدا حتى الآن.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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