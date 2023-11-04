مسيرة إسرائيلية تستهدف منزل إسماعيل هنية في غزة

ذكرت إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السبت 4\11\2023 أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة والموجود خارج القطاع في الوقت الراهن.

ولم يتضح إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه، فيما هنية موجود خارج قطاع غزة منذ 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.

هذا واستهدفت إسرائيل مدرسة في شمال غزة ما اسفر عن استشهاد 20 شخصاً وجرح العشرات، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، فجر السبت 4\11\2023.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أن “20 شهيداً وعشرات الجرحى” تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة على أثر استهداف مباشر لمدرسة تم تحويلها إلى مخيم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة استُهدفت بشكل مباشر بقذائف دبابات، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، السبت، بأن غارات وصفها بالعنيفة استهدفت مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وحي النصر غرب القطاع.

كما تحدث التلفزيون عن أكثر من 20 غارة على حي الزيتون نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا.

وأضافت الوكالة أن الطيران استهدف منازل في بيت حانون وجباليا وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وحي التفاح شرق المدينة ومخيمي النصيرات والبريج.

وقالت الوكالة إن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته نفذا عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب غزة ومنطقة القرارة شرق القطاع. ونقلت عن مصادر أن القصف أوقع قتلى وعدداً كبيراً من الجرحى، دون تحديد أرقام.