روسيا تسقط 20 مسيرة أوكرانية فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية أُطلقت على شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة محاولة الهجوم. وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية ست طائرات.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ من مصادر مستقلة.

وقالت سلطات النقل في القرم على قناتها على تيليجرام إنه تم تعليق حركة السير لمدة ساعتين تقريبا على جسر القرم من الساعة 1:30 صباحا (2230 بتوقيت جرينتش). وجسر القرم يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية.

وازدادت هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا وفي العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو أيار.

ولم تعلن أوكرانيا قط مسؤوليتها عن تلك الهجمات لكنها تقول إن تدمير البنية التحتية الروسية أمر بالغ الأهمية للهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 أي قبل ثماني سنوات من الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي.