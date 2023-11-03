مسيّرات أميركية تحلق فوق غزة بحثاً عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

آثار الدمار في قطاع غزة (رويترز)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مسيّرات أميركية غير مسلحة تحلق فوق قطاع غزة، للمساهمة في جهود تحديد مكان الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر في بيان “دعما لجهود الإفراج عن الرهائن تحلق مسيّرات أميركية غير مسلحة فوق غزة، وتقدم نصائح ومساعدة إلى شريكنا الإسرائيلي”.

وأضاف رايدر أن هذه المسيّرات بدأت التحليق “بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر”.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين اثنين أن الولايات المتحدة تشغل مسيّرات، لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الأسرى.

ويقول مسؤولون أميركيون إن 10 من حاملي الجنسية الأميركية في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص تحتجزهم المقاومة “ويعتقد أنهم موجودون في شبكة أنفاق مترامية الأطراف تابعة لحماس”.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن 240 رهينة على الأقل من إسرائيليين وحملة الجنسية المزدوجة وأجانب لا يزالون بين أيدي حماس.